瑞士正在進行新購戰機的全民公投，預計斥資60億瑞士法郎（64.6億美元），以取代已經老化的F/A-18C戰機。最終結果是50.1%的選民支持購買戰機，瑞士國防部鬆了一口氣。

路透社報導，瑞士的國家政府都由全民決定，因此像是購買戰機這樣的重大案件，都要經過公投才能取得正當性，有的時候也給瑞士造成了防衛上的困難。瑞士空軍目前的機隊有2種戰機，一種是服役超過50年的F-5E虎式戰機(Tiger II)，另一種是F/A-18C大黃蜂戰機(Hornet)。原本在6年前，瑞士就曾舉辦過公投，打算以瑞典的JAS-39獅鷲戰機(Gripen)，取代F-5E，結果遭到否決，因為瑞士民眾把瑞典戰機類比成宜家傢具(IKEA)，就覺得JAS-39性能應該不怎麼樣。然而F-5E實在老舊需要更換，於是瑞士就把F-5E的機隊給退役，由F/A-18C來替補，但是機隊仍然有空缺，因此6年後的現在，仍需要再舉行購買戰機公投。

鑑於上次的公投失敗，這一次瑞士政府在公投票，就不再明確的提及政府預想的戰機形式，僅詢問「是否支持購買新戰機以增進國防?」

瑞士可能選擇的戰機包括EF-2000歐洲「颱風」戰鬥機、法國達索公司的「飆風」戰機(Rafale)、美國波音公司的F/A-18超級大黃蜂(SuperHornet)，以及美國洛克希德·馬丁公司的F-35A聯合打擊戰機。

(中時新聞網)