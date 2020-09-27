共機持續擾台，台灣也試射飛彈。最近兩岸情勢對立的狀況嚴峻，外界擔心可能發生擦槍走火的狀況。軍事專家陳國銘指出，因為兩岸軍機飛行員都還蠻克制的，所以不至於升高成衝突。

陳國銘在政論節目《辣新聞》中表示，任何一個國家的專業部隊，其實都是嚴守紀律。共機不管穿越台灣的西南防空識別區或突穿台海中線，甚至它的架次從18號的18架，到19號的19架，會不會因為一些飛行員在空中遭遇，透過無線電的叫囂、對罵，其實是有可能發生擦槍走火的狀況。

陳國銘舉例表示，2001年的時候，中美軍機發生擦撞事件，就是因為一位大陸殲-8的飛行員突然橫越它的航向，在美國偵察機的前方，突然就撞上去了，其實這是相當危險的。

陳國銘認為，還好最近這幾次兩岸軍機遭遇，雖然局勢看來很緊張，但其實雙方的飛行員都還算蠻克制的，雖然期間可能會有一些無線電等等叫囂，但其實在這種狀況之下，我們都發現其實雙方都會克制，雖然緊張，但還不至於升高成衝突。

(中時新聞網)