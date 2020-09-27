近來在網路上瘋傳一段影片，畫面中可見有群男子開著跑車在街頭兜風，但仔細一看竟發現，後方坐有一隻「紅毛猩猩」，男子起初先餵了根香蕉安撫，後來又遞上一罐能量飲料，牠大口大口喝下肚，不久後就開始搖頭晃腦，模樣看起來相當異常，影片曝光後隨之掀起一陣批評聲浪。

根據《每日郵報》報導，這群男子正準備從英國伯明罕前往杜拜渡假，期間不知道從哪弄來一隻紅毛猩猩，有名男子將能量飲料塞到牠手中，並用拳頭觸碰了一下，示意要紅毛猩猩喝，下秒牠竟真的咕嚕咕嚕喝下肚，隨後又被餵食麥當勞，紅毛猩猩開始前後擺動，車內男子們見狀樂得狂笑，還拿起手機錄下這一幕。

（圖／翻攝自推特）

影片上傳後馬上就在網路傳開，網友們紛紛留言撻伐，「牠們應該在野外，而不是在車子裡當你們的玩具，這種行為讓人作嘔」、「一旦你們睡著，猩猩就會把你們的手指通通咬斷」，動保團體得知消息後也痛批：「這些人根本虐待動物，他們明明知道這些東西是不能餵給猩猩的，特別是這種含有大量咖啡因的飲料！」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)