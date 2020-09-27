中信盃黑豹旗邁入第8屆，今年場上「嬌」點比去年更多，一共有85名女球員，其中高雄立志中學隊長董盈瑱就是高三女球員，球隊一度只剩3人瀕臨解散，是她勤跑招生，今年才能以14名隊員的陣容參加黑豹旗。

今年黑豹旗招生受到少子化及部分學校停招等影響，許多社團球隊接因人數不足而無法報名參加，各區報名隊伍數皆有減少，僅194隊報名，不過今年也出現了2支新面孔，臺北市成淵高中和花蓮縣花蓮高農，此外女性球員人數由去年的76位，增加到今年的85位。

立志中學隊長董盈瑱高一時就曾參賽，當時擔任打者，不過隔年面臨學長姐畢業等問題，球隊一度只剩3人瀕臨解散，「當時練球還只剩我1個人，幸好有媽媽支持，為了重組做海報、跑招生，現在有14人算是我一人撐起來的。」

不過董盈瑱也說，身為高三生課業壓力真的很重，練球一周也只有禮拜天能練，但她還是希望把握機會不讓自己後悔，雖然球隊是社團性質，但希望以隊史最佳64強為目標前進。

「要畢業當然會覺得很捨不得，球隊是我自己一步一步組起來的，三年回憶都在這裡，球隊有很多我的第一次，第一次接受正式訓練、第一次在正式比賽上場，還有認識很多朋友。」董盈瑱表示希望能有機會以先發投手身分登板，不想在高中留下遺憾。

黑豹旗賽前記者會，中華棒協理事長辜仲諒（右二）與教育部體育署長張少熙（左二）和去年冠軍球隊代表合影。（陳君瑋攝）

黑豹旗賽前記者會，中華棒協理事長辜仲諒（左二）、教育部體育署長張少熙（左三）和球員合影。（陳君瑋攝）

(中時 )