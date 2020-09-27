日本農林水產省26日晚間宣佈，群馬縣高崎市一座養豬場出現豬瘟疫情，根據《共同社》和《上毛新聞》報導，素有「養豬王國」稱號的群馬爆發豬瘟，據群馬縣當局說法，位在高崎市一家養豬場25日向縣府通報飼養場的豬隻從9月上旬起死亡率頻頻增加，26日經日本國家基因檢測結果證實是豬瘟。

群馬縣家畜衛生研究所事後針對其中3具豬隻屍體進行檢測後疑似為豬瘟，因此連忙通知國家專門機構進行進一步檢測，相關單位26日正式確定3頭豬隻感染豬瘟。據悉，這間養豬場自從9月初出現小豬腹瀉後，截至目前為止已經有200多頭豬隻病死。另外，相關單位也在養豬場附近發現感染豬瘟的野豬。

群馬縣是全日本數一數二的養豬縣，光是縣內就飼養了62.9萬頭豬隻，為了防止豬瘟發生，政府不但設置柵欄防止野豬接觸豬隻，還讓養豬場豬隻接踵疫苗，更向野豬投下口服疫苗，怎知還是發生如此憾事。這也是日本國內養豬場時隔半年再度爆發豬瘟，也是日本自2018年睽違26年首度爆發豬瘟以來，群馬縣內養豬場首度確認感染。

日本農林水產省在得知檢測結果隨即宣佈對該養豬場飼養的5390頭豬，27日全部進行消毒並予以撲殺掩埋。據悉，目前已有1120頭豬隻完成撲殺作業，此外，發生豬瘟的養豬場周遭共有18間養豬場，但因為豬隻都已接種疫苗，因此不會進行全面撲殺或限制供貨，但日本官方會要求業者做好相關防疫措施。

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(中時新聞網)