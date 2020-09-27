美國總統川普26日正式提名現年48歲的聯邦第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）擔任最高法院大法官，而他日前也坦言，提名的原因和大選可能出現爭議，需要最高法院裁決有關 。對此，律師葉慶元表示，他本來以為美劇的劇情已經很荒謬了，沒想到川普想的比編劇還荒謬。

《今日美國》日前報導，川普表示，選舉可能會有爭議，屆時恐會需要最高法院判決，「我認為我們應該要有9位大法官，而4比4打平的處境不會是好結果」。

對於川普急於提名大法官的理由，葉慶元26日在臉書上表示，之前看美劇《紙牌屋》，覺得劇情已經很荒謬了，沒想到川普比編劇想像得還荒謬。

葉慶元質疑川普，「現在是怎樣，趕快提名第九位大法官，如果選輸了，就打訴訟主張選舉有弊端，然後透過最高法院推翻選舉結果？」

網友們也留言回應，「有個爛總統加上爛議長，什麼事都會發生。在哪裡都是不變的公式」、「看國務卿女士就會覺得怎麼可能會有這麼荒腔走板的總統」、「世界第一的強國！民主自由的典範！如今安在哉？」

(中時新聞網)