由於新冠肺炎疫情在全球尚未緩解，無論國內外都還是必須配戴口罩出門，防止染病。然而近期卻有一份報告指出，配戴口罩使乾眼症患者明顯增加，雖然目前並沒有相關研究說明確切原因，但這份報告也提出了一些理論來說明。

這項報告刊登在雜誌期刊《Ophthalmology and Therapy（眼科學與治療）》，報告內容提到，近期受到新冠肺炎影響，為了減少染病風險，口罩的使用率在全球大幅增加，這段時間觀察到，配戴口罩的人罹患乾眼症的機率明顯增加。

這份報告提出了一項論點，呼吸的氣流會往上流動並通過眼球表面，這種增加的氣流可能會加速眼淚蒸發，若連續數小時甚至是數天，會導致眼睛刺激或發炎甚至眼睛乾燥。

除此之外，眼瞼的功能也會遭受影響，由於口罩吹入眼睛造成眼睛乾燥不適，可能會讓人頻繁的揉眼睛，這個動作也會增加感染新冠病毒的風險。

雖然這項報告目前尚未有相關科學文獻可以證明，但未來口罩的使用依然會繼續，因此對眼部健康與預防感染有重要的意義在。

(中時新聞網)