因為新冠肺炎延後4個月開打的2020法國網球公開賽，台北時間今天傍晚會內賽第一輪全面開戰，巴黎天氣微涼又帶點濕氣，台灣唯一代表參加的男將莊吉生，幸運遞補進會內賽，可惜5比7、6比7（6比8）、6比7（3比7）飲恨阿根廷選手F.柯瑞亞（FEDERICO CORIA）。

莊吉生雖然在本屆法網會外賽第三輪落敗，但以「幸運輸家」抽選遞補、生涯首度進軍巴黎大滿貫男單會內賽，也是寶島男子選手繼2006年王宇佐、2007年盧彥勳之後，第3位亮相法網男單正賽的台灣男將。

莊吉生第一輪對手F.柯瑞亞，他的哥哥是2004年法網男單亞軍G.柯瑞亞，莊、柯今年美網第一輪交手過，當時莊先贏兩盤，卻在身體有點狀況下被F.柯瑞亞追平盤數，最後第五盤進行時無奈傷退，沒想到法網「冤家路窄」、再度交手，這次莊吉生再度落敗。

此役開局莊吉生雖然先遭到破發而0比2落後，但很快回穩，也連破帶保追平局數，第8局莊吉生連掉3分、面臨3個破發點危機，卻回搶4分驚險保發，第9局則是經過兩次「丟士」莊吉生再度成功破發，進行到第10局，現場因為下雨暫停一陣子，恢復比賽莊吉生連失3局，5比7讓出第一盤。

第二盤雙方依舊纏鬥激烈，莊吉生曾3比1領先，但被F.柯瑞亞4比3反超，這盤最後雙方進入搶七局，莊吉生6比8再失一盤；第三盤莊吉生在第4局率先破發，在5比2只差一局就追回一盤的情況下，被F.柯瑞亞連贏3局再度回到局數平手位置，這盤雙方再度進入搶七，F.柯瑞亞迅速取得5比1領先，最終7比3結束這場超過3小時的苦戰。

(中時 )