世界衛生大會(WHA)訂於今年11月9日至14日復會，外交部今天表示，WHO尚未決定以實體或視訊會議形式舉行，外交部將與衛生福利部繼續努力，並結合民間力量積極推案，爭取我國獲邀以觀察員身分出席WHA。

外交部副發言人崔靜麟表示，今年國際支持臺灣參與WHA的力道空前強勁，加拿大、日本、澳大利亞、紐西蘭、美國等各國高層，以及許多國家的行政部門、立法部門、政要及意見領袖都以不同方式公開地支持臺灣以觀察員身分參與WHA。

外交部將偕同駐外館處持續加強國際洽助工作，希望爭取更多理念相近國家助我，相關進展將適時對外說明。

外交部再次呼籲WHO，正視臺灣2350萬人民的參與權利，並強調WHO做為主導全球公衛發展，捍衛「健康人權」最重要的國際組織，應堅守專業中立的立場，廣納包括臺灣在內所有利害關係方(stakeholders)的參與，完整接納臺灣參與包括防疫在內所有會議、機制及活動。

(中時 )