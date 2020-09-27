英國一名20歲的少女患有一種特殊疾病，讓她對「所有食物」都過敏，即使是食物的氣味也會帶來潛在危及生命的過敏反應。連醫護人員在她的胃裡裝上一根餵食管，她甚至也對此過敏。現在的她只能依靠一根連接到心臟主血管的管子，直接注射營養液維持生命，她的體重因此在2年內掉了31公斤。

根據《每日星報》報導，住在英國北安普敦郡（Northants）的羅倫（Lauren Wittering）患有「肥大細胞活化綜合症」（Mast Cell Activation Syndrome，MCAS），當一個人的肥大細胞被不尋常的物質過度激發，導致過敏反應和過敏性休克時，就會出現這種情況。這種疾病會讓身體免疫系統失靈，讓羅倫對所有的食物都過敏。

羅倫第一次出現症狀是在高中化學課時，當時她接觸到酒精後，開始出現過敏反應，她吃大豆或乳製品時會開始出現蕁麻疹、暈倒或心跳加速等症狀，之後健康狀況惡化，被迫離開了學校。在醫院住了6個月後，她最終被診斷出罹患這樣的疾病。

羅倫對所有食物都過敏。（圖／翻攝自IG／potsofhope）

羅倫說「大約1年的時間裡，我有5種食物可以吃，雞肉、米飯、馬鈴薯、胡蘿蔔和花椰菜。但後來，幾乎在一夜之間，我對所有這些食物都產生了過敏反應，所以我不能吃任何東西。」最後醫生只好替她安裝餵食管，直接將食物灌到胃裡。

但羅倫仍然出現過敏反應，「只要聞到食物的氣味，我就會陷入過敏性休克（嚴重過敏反應）。如果我接觸到我過敏的東西，蕁麻疹會迅速出現，並覆蓋我的全身，我的呼吸會惡化，我會失去知覺，我的身體狀況統計數據會開始下降，我的心率會變得非常高，我可能會有全面的過敏性休克，我需要腎上腺素，但嚴重時連注射腎上腺素都會過敏，我已經1年多沒有吃過食物了。」醫生最終只好在她的心臟安裝管子，直接靠靜脈注射維持生命，她生活所需的所有營養物質都直接進入心臟的主血管。

隨著過敏反應加劇，羅倫對所有食物以及酒精、煙霧和香水都過敏。她說「我以前喜歡吃烤肉和大量的約克夏布丁。你不會意識到食物是你社交生活的一部分，直到你再也不能吃。」

但羅倫仍一直保持著積極樂觀的態度，並希望將來能成為一名營養師。「剛開始時真的很可怕，但我想我現在已經習慣了。我正在準備進行一種剛從美國過來的神奇藥物試驗。我希望這種藥物，也許有一天能幫我找回一些我愛吃的食物。」

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(中時新聞網)