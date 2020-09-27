因為新冠肺炎延後4個月開打的2020法國網球公開賽，本來希望每可以開放2萬人進場觀賽，因為歐洲疫情升溫，在當地政府要求下，每天只能開放1000位觀眾，大會透露，少了門票、周邊收入，預估損失千萬歐元。

儘管歐洲疫情尚未控制，法國網協和法網官方仍每日所有場地開放總共1000名觀眾進場，但比之前預計的5000名少，而大會的開放人數，已經從最早的2萬縮減到政府要求的1000，希望多少有點進帳，法國網協行銷總監莫瑞爾表示：「門票收入銳減，幾千萬歐元的營收就這樣化為烏有。」

法網今天開戰，女單40歲老將大威廉絲（Venus Williams）首輪出擊，但4比6、4比6不敵斯洛伐克史柯米多娃（Anna Karolina Schmiedlova），台灣一姊謝淑薇預計明晚女單首輪出賽，她和捷克好友史崔可娃（Barbora Strycova）的女雙高居大會頭號種子，目前籤表出爐，兩人第一輪對手是美國桑琪士（Maria Sanchez）／澳洲夏爾瑪（Astra Sharma）。

(中時 )