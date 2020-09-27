台北市長柯文哲日前坦言「不是想，是直接準備選2024總統」，但在27日撥出的電視台專訪中，則說行就行、不行就不行，若發現有別人更適合，那何必一定要自己當總統？

對於選2024總統，柯說，順其自然，像他當選台北市長就是個意外，人生活著不用一定要有目的，媒體總說他很有心機，但他其實都沒招，都「直拳攻擊」，就把自己的能力準備好，這是對國家的責任，沒有一定要做，若別人比他更好，那換別人做總統也無所謂。柯妻則說「尊重丈夫決定」。

至於是否誰比柯更好，柯則說，時間還有3年半，那麼緊張幹什麼，就「時也、命也、運也，非我之所能也」。話鋒一轉，柯談及，蔡英文總統今年拿到817萬票，別以為很高，想想「反送中」占多少票？拿掉後還剩多少？國民黨也推了不是很強的對手（韓國瑜），其實推個正常倫（朱立倫）就好。

民眾黨遭戲稱「4％黨」，柯笑說，失敗不是壞事，他2016年也跌到一蹋糊塗，到了世大運又起來，「順風時，豬都會飛；逆風時，飛都飛不起來」，就笑一笑，他現在已跌到谷底，每天都被K，但也不是壞事，像煉丹一樣，「我已被打到全身金光閃閃！」

談到愛滋器捐事件，陳佩琪說，監察院周六晚間11時10分發出彈劾報告，這是很奇怪又詭異的做法，所以她開了記者會駁斥，柯當時人在波蘭，只對她說「欸，花了我5000元講越洋電話」，但在過了半年後，有次柯出門前竟對她說「佩琪，謝謝」。陳談到這，當場感動飆淚。

陳說，有很多黑柯新聞，人家講「親中愛台」就沒事，柯講「兩岸一家親」就有事，她看不下去就會發臉書，與粉絲交流，她明白政治人物的夫人，只要常露臉就會被講「貪財干政」，但應對她舉出實例，台灣有些網友太超過，當她肺腺癌時，就有匿名網友詛咒她「早點生病歸天」，呼籲這些人不要拿很low又低端的文字，這樣會損福報。

「我就支持柯到底。」陳對柯說，人生起起伏伏，不會永遠在谷底、也不會永遠在高點，不管結果如何，盡力就好，人生有些事就盡量把它完成。柯說，他因陳開了記者會，待不下台大醫院，只好去選市長，但陳比他勇敢，他比較耐打被黑，不過有時很困擾，會拜託陳別寫臉書，「我最怕記者問我，陳佩琪又寫了什麼！」

另外，柯深夜也在臉書PO文提及北農花了720萬元購買「新式質譜儀」，可在20分鐘精確檢出農產品的農藥種類與殘留量，成立專業的食安實驗室，並落實「實名制」，所有台北果菜批發市場的供應人，都必須提供真實的身分資料，定。

柯說，至於很多議員過去要求北市每個教室都要立刻裝上冷氣，他當時並沒有馬上答應，因每個學校的供電契約容量要先解決，還有預算問題，以及真正要源頭管理是用綠建築；購買質譜儀或冷氣機，都不是非常困難的事，但只有設備沒有配套措施，也無法解決問題，這些都是全國性的議題，無論中央或地方，都該有整體的規畫，才能治標治本，讓每一筆預算的效益真正做到可長可久。

(中時 )