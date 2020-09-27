2018年驚動全澳洲的「草莓藏針」食安事件再次重演，一位女性在南澳皮里港(Port Pirie)的某間超市購買了一盒草莓，未料，她吃下第二顆草莓時卻被藏在裡頭的縫衣針刺傷，可怕的經驗完全把她嚇壞。

據澳媒《9NEWS》報導，一位女性艾琳(Erin Gelken)表示，日前她在南澳皮里港的阿爾迪超市中購買了一盒草莓，吃下第一顆時一切正常，未料，她咬下第二顆草莓時，卻被藏在裡面的縫衣針刺傷舌頭，回想起當時的狀況，她直呼「真的太可怕」。

艾琳的男朋友托馬斯(Mitchell Thomas)透露，艾琳事後也立刻前往醫院就診，注射破傷風並接受詳細的血液檢測，確保不明的針頭並未對他們造成其他身體上的傷害。

這對情侶隨即報警處理，盼警方能盡早逮捕放針的嫌犯。托瑪斯也痛批，放針進草莓的行為真的非常可惡也令人厭惡，不僅對生產草莓的業者不利，也將毀掉辛苦建立起的澳洲草莓產業。而販售草莓的阿爾迪超市則不願對此作回應。

據了解，2018年9月時，澳洲多個省份皆傳出草莓藏有縫衣針的事件，事情經媒體擴散後，災情四起，引爆澳洲人對於草莓的食安危機。此事件也促使澳洲政府在同年9月立下相關法案，若觸法恐吃上最重15年的刑期。

(中時新聞網)