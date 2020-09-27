現在物價高，一個便當幾乎都要動輒7.80元，然而一名網友在臉書上透露，自己店內賣一支大雞腿60元卻被嫌貴，讓她忍不住反問，「換成一杯有品牌的飲料就不貴了？」，同時也大嘆雞腿背後的成本不低，文章一出立刻讓不少網友出面力挺。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO表示，她店內賣一份雞腿便當90元，包含一支大雞腿，另外還有4樣配菜，但前幾天卻突然碰到一名客人問大雞腿一支單賣多少，沒想到客人聽到1支要60元後竟立刻變臉，「蛤……要60元喔，那不用了，謝謝」，讓她十分傻眼。

原PO抱怨，店內用的是台灣雞，每支雞腿都要仔細清洗、挖洞、剪皮，前置作業複雜，且還有店租和人力成本，這讓她直言，「如果換成一杯有品牌飲料要60元時，就不會覺得他貴了，這什麼概念。」

從原PO貼出的雞腿照片來看，雞腿品質並不差，且份量並不小支，其他網友看完文章後也力挺，「品牌飲料也太中肯」、「星巴克一杯100多，都不覺得貴」、「60很可以啊」。

(中時新聞網)