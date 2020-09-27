英國格溫特郡日前發生一起2名男女員警，竟利用執勤上班時間，將巡邏車開往男警家中大戰數回合。據了解，此2名員警，經常在工作期間，做出男女之間的越矩規範，也多次利用執勤時間，相約私下幽會，甚至還在巡邏警察上，上演吞吐戲碼，讓警車無可忍受的GPS全程記錄過程給賣了，2人最後因不正常的男女關係，皆紛紛辭去警察工作等職務。

據外電報導，這名32歲的英國巨乳女警菲力普斯（Zoe Phillips），遭到熱心民眾檢舉，女警利用執勤上班時間，與1位男警佩瑞（Andrew Perry）在巡邏車上演吞吐戲碼，也經常在工作時間，前往男警家中激戰數回合，甚至還拋下工作不管，直接私下幽會調情，令人無法相信人民保姆竟會拿著國民納稅錢來私下幽會玩耍。

這名32歲的巨乳女警，其實早已結婚且還育有1子，男方也是位人夫，然而2人在搭夥後，過不到3個月就因一見鍾情而私下偷情多次，女警總是會私底下傳很多的裸露照給男方欣賞，導致男方徹底無法把持，多次邀約女警來自己家中開房大戰數回合，甚至2人還會在執勤期間，將車開到人煙稀少的地方，讓女警為自己進行吞吐戲碼，不過這一切都被巡邏上的GPS完整定位，讓整起2人的不正常關係曝光。

2人遭到檢舉後，被法官認為執勤時間不認真保護市民，卻私下跑去滿足自我的慾望應當免去警職，但是女警卻辯駁，都是男方誘惑自己進行的，卻事後被揭穿，女警根本不是受害者，也是一廂情願全盤接受與男警的私情。法官再度從GPS的相關證據問話，最後2人才皆承認有過性關係，2人後續都已經自行辭職以表為自己的行為負責。

(中時新聞網)