即使冒著大雨，仍減不了民眾看戲的興致。(紙風車劇團提供)

唐美雲歌仔戲團赴南投縣集集鎮上演蛇精娘子白素貞為丈夫許仙，如何冒險上金山寺的作品《白蛇傳》。(紙風車劇團提供)

為推動小鎮觀光，交通部觀光局今年邀集多組藝文團隊舉行「2020小鎮遊戲趣2.0」。今(27)晚由台灣特技團和素有變形金剛之稱的紙風車藝術卡車，於苗栗縣頭份市盛大開演，在觀光中結合文化藝術，讓旅客看見小鎮更多不同的風貌。

台灣特技團成軍於1990年，是台灣唯一官方成立的專業雜技表演團隊，團員們均接受八年以上嚴格訓練。雜技本身的難度與風險，加上表演現場不可預期的變數，表演者每一次都可說是搏命演出。

如今晚演出片段〈直上青雲〉，雜技演員用核心力量來平衡身體，在木椅上進行各種倒立技巧，而且隨著木椅不斷堆疊變換造型，透過一再練習，巧妙取得平衡，還能坐在近二層樓高的椅子上搧風擦汗。

此回特技團與紙風車設計的藝術卡車結合演出。路上行走的車子一下轉變成舞台，緊接著雜技演員就在舞台中熱鬧登場，惹來觀眾驚呼連連。除〈直上青雲〉外，還結合旗陣、LED燈光、火圈，帶來各式難度極高的表演，挑戰在旗陣飛舞中上演雙人川劇變臉，以及一人同時轉12個碗。

由國家文藝獎得主唐美雲領軍的唐美雲歌仔戲團，昨(26)日也赴南投縣集集鎮上演蛇精娘子白素貞為丈夫許仙，如何冒險上金山寺的作品《白蛇傳》。表演地點特地選在武昌宮演出，是921災後重建的廟宇建築，原武昌宮已因為地震時被震垮，遺址被保留下來作為地震的活教材。

唐美雲表示，這座廟宇也如同台灣人民一樣，無論面對多大多難的挑戰，人們總會熬過去，921大地震與新冠疫情都是例子。感謝所有防疫人員及民眾的努力，讓台灣的疫情相對穩定，步入防疫新生活。

唐美雲也呼籲，觀眾在觀光旅遊同時，也要謹守防疫規定，包含注意衛生習慣、人潮擁擠之處戴口罩等。

(中時 )