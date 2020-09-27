包括美國、中國大陸都打算在10年內，再進行登陸月球的壯舉，並且打算長期駐留，因此與月球相關的研究調查就相當重要。最近科學家發表了一項壞消息，月球表面的輻射量頗強，比400公里高空的國際太空站，要高出2~3倍，這表示月球基地需要意輻射防護效果。

科學警報報，儘管1960年代和1970年代，美國阿波羅登月計畫已證明，在月球表面上呆上幾天算是安全的，但是當年NASA並未仔細的進行月球輻射劑量的調查，當時對於輻射的健康問題也不夠注意。如今我們已知道，太空的輻射會影響健康，從白內障到癌症，以及神經退行性疾病都會比地球上有更高的風險。

那麼月球的輻射量有多少？一個中國大陸與德國的共同研究團隊，解答了這個問題，根據中國大陸的嫦娥4號月球登陸器在2019年進行的實驗的結果，確認月球表面的輻射量，比國際太空站（ISS）要高2~3倍。

德國基爾大學天體物理學家，羅伯特·威默-舒維魯伯格（Robert Wimmer-Schweingruber）補充說：「這樣一來，在月球表面的停留時間，頂多2個月，時間再長就一定會傷害健康了。」

嫦娥4號登陸器。(圖/CNSA / CLEP)

月球的輻射從哪來呢？來源很多種，首先最主要的是太陽，來自太陽粒子，以及活躍時的太陽耀斑。再來是來自銀河系遙遠恆星的高能粒子，也稱為宇宙射線，它雖然來自遙遠的恆星，其粒子的動能比太陽粒子還要強。另外一部分來自月球土壤之間的薄薄的同位素粒子，會帶有中子和伽馬射線。

在地球生活的我們，因為地球的磁場與大氣層，能夠吸收掉這些輻射的能量，所以安全，但是越往高空，輻射量就愈增加。

到了國際太空站，地球的輻射防護仍然有效，因為地球磁場會吸引一些太陽粒子聚集，這些粒子就形成磁性防護泡，高度在500公里 至58000公里之間，是由美國 物理學家詹姆斯·范·艾倫(James Van Allen )發現的，並以他的名字命名為范艾倫帶。太空站也被范艾倫帶所保護。

然而月球離地球38萬公里遠，已離開了范艾倫帶的保護範圍，當然輻射量就會明顯增強。

NASA希望在2024年底之前，將太空人送上月球，並且還希望在2030年代，啟動火星登陸計畫，這時候輻射問題就必須納入考量。

NASA表示，目前所設計的獵戶座月球太空艙，有安裝輻射探測器和安全庇護所，可能採用水來阻隔。至於月球基地如何防止輻射，德國研究人員建議將採用由月球表土當現成的建材，不過，厚度要足夠，可能需要厚達80公分才行，因為前面講過，月球表土也有輻射量，當銀河系宇宙射線打擊到月球土壤時，將會發出二次輻射。

(中時新聞網)