近年來街上常見不少民眾以電動滑板車等個人行動運具代步，不過，立法院今年通過修正草案，將相關載具列入「慢車種類」。台北市交通局指出，將依循交通部「原則禁止，例外開放」原則，納管個人行動運具不得在道路上行駛或使用，違者依法最高可罰3600元，北市今年目前開罰46件。

交通局表示，立法院交委會5月一讀通過《道路交通管理處罰條例》，將電動滑板車、電動獨輪車、電動雙輪車、賽格威等個人行動運具，納入慢車種類加以管理，而個人行動運具，包括賽格威、電動獨輪車、電動滑板車或電動雙輪車等。

議員陳政忠表示，近日在內湖地區，看到很多上班族使用個人行動運具代步，質疑北市目前對於此運具沒有配套，認為這將會是未來年輕人銜接大眾運輸的代步工具，交通局應明定出納管於哪一項目，並儘速對此研擬規範。

交通局指出，因考量台北市交通密集、混合車流多，而個人行動運具與其餘運具的速度差異過大，且車道空間有限，決定在中央修法期間提前因應，依循交通部原則儘速檢討辦理，並邀集相關單位檢討規範，討論在特定場域例外開放的可行性。

交通局長陳學台表示，今年共取締46件，其中2件有發生事故，依照目前《道路交通安全規則》，非屬汽車和動力機械範圍的相關動力載具，不得於道路上行駛或使用，意即現行在道路範圍內使用電動滑板車等載具，已經違反規定，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。

陳學台強調，相關規範應要等中央立法三讀通過，也彙整國外的經驗，在明年四月之前，除了加強檢討現狀外，也訂定相關法規與配套。

(中時 )