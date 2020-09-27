大陸女星李小璐2018年爆出和饒舌歌手PG ONE婚外情風波，隨後更有親密片流出，證實讓演員老公賈乃亮戴綠帽，最後兩人的7年婚姻告吹，也重創女方的演藝事業，她便轉型當起網紅，日前她則被發現脖子上黑一塊疑似是吻痕，引起網友熱議。

李小璐離婚後，把事業重心轉移到網店，不時曬曬美照、影片兼帶貨，日前她穿著睡衣用特效app拍片，卻被眼尖發現脖子上有塊黑黑的痕跡，被猜測可能是吻痕，引來網友瘋猜她是有新歡了，還是與前夫賈乃亮復合？

李小璐脖子痕跡遭疑是吻痕。（圖／翻攝自微博）

李小璐解釋脖子動了小手術。（圖／翻攝自微博）

網上傳言傳開後，李小璐就親自闢謠，表示脖子動了小手術，但已拆線，要粉絲不要擔心。

事實上，李小璐和賈乃亮在六一兒童節時，被拍到一起帶著女兒甜馨出門玩，接著不到一周，賈乃亮又被拍到開車送甜馨回家，李小璐還出門迎接，氣氛相當融洽，更被網友發現他們在各自PO的跳舞影片中，穿著同款不同色的運動裝，疑是情侶裝，復合傳聞甚囂塵上。但對此，賈乃亮的工作人員曾發聲「藝人的私事不太方便回應。不過無論如何，父親陪伴孩子都是責任和義務，而且進組前肯定希望多陪陪孩子。」

(中時新聞網)