台中市南屯區水安宮27日晚上舉辦「恭祝二王爺李府千歲聖誕千秋暨中秋團圓聯歡晚會活動」。（盧金足攝）

台中市南屯區水安宮27日晚上舉辦「恭祝二王爺李府千歲聖誕千秋暨中秋團圓聯歡晚會活動」，市長盧秀燕出席祈福，感謝宗教團體協助推動市政業務。她並報告近期多項市政成果措施，包括捷運綠線年底將通車、地價稅大降20％、雙十公車優惠明年起限定市民等，考量水安宮是南屯信仰中心，市府採納各界建議，將鄰近捷運站命名為「水安宮站」，盼貼近民眾需求。

今晚活動有卡拉OK、口琴、土風舞表演，還有傅振輝、向惠玲等歌手演唱及摸彩，盧市長在民政局長吳世瑋及南屯區長林秋萬陪同下出席活動，現場抽出腳踏車等多項大獎。包括立委張廖萬堅、市議員張耀中、朱暖英、劉士州等人均到場與民同樂。

民政局指出，水安宮建置緣起清領時期，當時因海寇猖獗，首批移民者隨船恭請三府王爺護駕庇祐，平安抵達陸地，庄民感念神靈庇佑，啟建茅屋拜堂奉祀。清光緒五年(西元1879年)，經信徒捐獻在溝仔墘五十六番地重建，命名為「水安宮」，廟內建材均用青斗石雕，神龕雕堵以樟木雕刻為主，奉祀主神為朱、李、池三府王爺，現為南屯區重要信仰中心。

(中時 )