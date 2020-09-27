全聯內販售的一款日本果醬，主打輕巧、方便攜帶設計，口味眾多，深受媽媽們喜愛。（摘自全我愛全聯-好物老實説）

一款日本果醬，不僅口味受小孩喜歡，小小包裝非常方便攜帶使用，但缺點就是「太貴了！」（摘自我愛全聯-好物老實説）

一位網友在臉書分享全聯福利中心所販售的果醬，雖然只貼出擠在土司的照片，內行卻在瞬間秒懂，直呼「我們家超愛」！原來，這是一款日本果醬，不僅口味受小孩喜歡，小小包裝非常方便攜帶使用，但缺點就是「太貴了！」

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」上貼出照片表示，「天啊，這也太威了吧！可不可以出整罐的啊，全家搶食很傷欸」。雖然附圖只有2張吐司配果醬的照片，內行卻一看秒懂，原來是在全聯內販售的一款日本果醬，主打輕巧、方便攜帶設計，口味眾多，深受媽媽們喜愛。網友更說是「趕上班的媽媽的小學生早餐好朋友」。

網友大推表示「好吃又好擠，方便」、「這很好吃喲，去日本有買過」、「這超好吃！我們家也很愛」、「真的很好吃，之前去日本才買得到，現在全聯就有了」、「之前去日本玩飯店早餐都是這個，各種口味。」不過，雖然方便使用，網友也坦言，由於該商品售價並不親民，因此不會常買。「看到貨架上就覺得真的超級厲害，但是那個價格真的讓人退縮了一步」、「有貴⋯！量很少」、「雖然好吃，可是量好少，又有點貴貴，好傷荷包喔！」、「這個還不錯但真的太貴了，畢竟是日本貨」、「這種的適合露營用，要不然很傷本」。

有網友建議，可以準備醬料瓶，利用軟管或軟罐當作容器來自製，「要吃多少&幾種口味都可以拿捏！而且⋯不傷本⋯而且不會不小心壓到就爆開了！」或是等以後出大容量的包裝再買。但也有網友表示，它的賣點就是方便（但不環保），買整罐就不方便了啊」、「出整罐就不快了！」

(中時新聞網)