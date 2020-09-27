基隆一名謝姓男子不法竊取娃娃機台物品，遭林姓男台主發現，開車將他攔下，要求賠償10萬元，更威脅若付不出來就要帶他到山上看風景，過程中林男不斷限制謝男行蹤，更搶走他身上8個鐵盒裝商品及現金2500元，謝男揚言配合實際打電話報警，基隆地院近日審結，判定林男犯強制罪，處拘役20日，得易科罰金。

據了解，謝男1月13日使用磁鐵吸引機台內的鐵盒，在商品掉出洞口後竊取，4天後，謝男又以同樣手法到同間娃娃機店行竊，林男透過監視器畫面察覺，立即駕車攔下謝男，要求他賠償10萬元，謝男交不出錢，提出要報警處理，林男不僅不答應，更不斷限制其行蹤，謝男假藉打給朋友湊錢，實際電話報警，警方到場將兩人帶回警局。

林男供稱，當時將謝男攔下後，他不僅坦承犯行，更自行將鐵盒裝商品8個及2500元交出作為賠償，還不斷要求不要報警處理，林男表示，自己沒有說出若不還錢就要帶他去山上看風景等話。

法官判定，謝男當時是準現行犯，但林男未有送交檢警之舉，因此，在主觀上無保全刑事訴訟之意，此外，謝男也非自願交付鐵盒及2500元，更不讓他報警或自由離去，認定林男有強暴、脅迫方式，妨害謝男行使自由離去的權利，依強制罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元。

(中時 )