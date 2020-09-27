新北中和驚傳50歲男子意外墜落 無生命跡象 23:302020/09/27 中時新聞網 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北中和和城路驚傳50歲男子意外墜落 無生命跡象 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天晚上11點22分，位於新北市中和區和城路一段232號，發生一起50歲男子從2樓墜落意外，警消人員抵達現場時，已無任何生命跡象，目前已緊急送往雙和醫院搶救中，致於墜落的詳細原因，仍由警方近一步離清當中。 (中時新聞網) #城路 #50歲 #墜落 #男子 #新北中和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公園尋寶撿到9克拉巨鑽 男驚嚇到哭了 16:432020/09/27 國際 重慶礦坑重大意外 16人被救出無生命跡象 15:032020/09/27 兩岸 風浪大游不回 綠島浮潛意外頻傳 海巡迅速救援 11:072020/09/27 社會 83歲翁無照 暴衝撞5車1死4傷 04:102020/09/27 社會新聞 「日劇女王」竹內結子1月才生兒 今晨家中猝逝 享年40歲 08:002020/09/27 娛樂 大霈大膽追男失敗也無悔 04:102020/09/27 娛樂新聞 男違抗肺炎聚會禁令硬辦「50人營火趴」 對警員叫囂遭判1年徒刑 22:192020/09/27 國際 中投公路追逐競速撞死人 竟推思覺失調 女遭判3年8月 15:152020/09/27 社會 大都會野餐日 聽好歌啖美食 04:102020/09/27 生活新聞 東海商圈OL嚇壞！窗外人影晃動 偷窺狼竟躲樓梯1個月 13:382020/09/27 社會 社會熱門新聞 清大博士生前收入曝光 校內師生震驚：不可能找不到工作 - 社會 監理站路考慘摔女身分曝光！妙齡女軍人借車補考駕照 - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 屏東馬路驚見1公尺大蛇瘋狂甩動「跳舞」 騎士嚇壞 - 社會 清大博士輕生悲歌 網掀「土、洋博士差異」引共鳴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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