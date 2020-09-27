今天晚上11點22分，位於新北市中和區和城路一段232號，發生一起50歲男子從2樓墜落意外，警消人員抵達現場時，已無任何生命跡象，目前已緊急送往雙和醫院搶救中，致於墜落的詳細原因，仍由警方近一步離清當中。

(中時新聞網)