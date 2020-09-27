1名英國女大學生日前從超級市場買了一大袋的胡蘿蔔，某日想煮菜時隨意從中摸出1條來，卻發現外形像極男人下面的香菇頭，尺寸也是驚為天人達到25公分的長度，同時最前面的頭部形狀，也令人相當驚訝不已，女大生看到時，徹底的心花怒放，還邀請她的55歲退休爸爸共同來欣賞此根巨大胡蘿蔔。

這名21歲的金髮妞正就讀大學中，某日她從超級市場買來的1大袋胡蘿蔔裡，隨意摸了1根出來，卻發現其外形碩大肥粗，前段的部份像極了男人下體的香菇頭，女大生意外摸到這根巨型蘿蔔後，她趕緊邀請自己55歲退休的老爹，共同前來欣賞這驚為天人的超長紅蘿蔔。

女大生表示，她自己完全不感相信，世界上會有這麼大的蘿蔔存在，女大生也說明，在她告訴自己同學買到這麼巨長的胡蘿蔔時，許多人已經紛紛在前去這家超級市場之前，都將這項列入自己的購買清單中。

女大生的爸爸完全無法置信。爸爸表示，這是真的，非常的真實，我甚至還都無法相信，爸爸也認為，或許這對英國人或許有什麼視力增強，或者其他功用的增加幫助。

德彼大學的藝術系學生說明，真不知道這巨長胡蘿蔔最後會變成什麼的形狀呢？對此感到非常的好奇。

(中時新聞網)