針對日前外交部長吳釗燮的「不與美國尋求全面建交」一說，前民進黨立委沈富雄認為，這就跟國防部放棄「第一擊」的說法一樣，台灣在收歛了。

美國國務院次卿柯拉克訪台，共機之後連兩天越過海峽中線，台海情勢緊繃。國防部目前已將戰備規定中的「第一擊」，改為行使「自衛反擊權」。

沈富雄在政論節目中表示，吳釗燮說我們無意跟美國建立正式外交關係，聽起來好像很老實，但是大家不要忽略了，這跟國防部說我們放棄「第一擊」，是有同樣的味道，就是在收歛了。

沈富雄指出，最值得一談的是駐美代表蕭美琴，這跟他認識的蕭美琴，完全不一樣。蕭美琴在美國多久、她的英文多好，還有她從事台灣獨立運動、民主運動的資歷有多深，她竟然會在臉書上寫說，她是台灣的駐美大使。

沈富雄點出，在雙橡園晚宴上，你叫代表是很委屈，所以我稱你大使，你也接受了，這個是習以為常。但是蕭美琴在臉書上寫「我是大使」，這是很少見的，逾越了分寸。不應該是她這個人會做的事情。但是結果才好玩，她在台灣的親友看到臉書後通通致電恭賀她，當然大家都以為是真的，讓她不好意思，就把臉書貼文撤下來了。

(中時新聞網)