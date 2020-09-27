共機頻越海峽中線，台灣也在台東、屏東兩地分別試射飛彈，戰火一觸即發。政治大學副校長趙怡表示，兩岸民間互相仇視，可能擦槍走火。

民眾黨27日舉辦「台灣新國際關係系列論壇」，討論主題是「新國際關係與兩岸對話機制」。據香港媒體《中評社》報導，趙怡談及目前兩岸關係時指出，中國大陸民間已存在「排台」情緒、台灣人民也開始「仇中」，這就像是走鋼索，即使鬥而不破，也有可能擦槍走火。

趙怡認為，在高層的政治人物不應讓百姓盲動、而造成仇恨。若發生擦槍走火的情況，是收不回來的。台灣與大陸靠得這麼近，最好採取更穩健的政策，對台灣和平才是最高法則。

趙怡指出，偏向執政黨光譜的學者，對於兩岸關係還保持一定程度的樂觀，甚至有「危機會創造契機」的振奮說法，但能不能不讓危機發生？危機能不能預防？因為民進黨的執政因素，現在大陸民間已存在「反台情緒」；他認為，即使不認同中共政權，但也不能因此撕裂雙方人民的互信。

(中時新聞網)