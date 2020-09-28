以下五個星座女，對男人來說有種很強的吸引力，只要愛上了就離不開了！

▍1.天秤女（9.23-10.23）

天生追求美感的天秤女，本來就是「美」的化身，天使的面孔加上魔鬼般的身材，成為了許多男性心中夢寐以求的女神！因為天秤座的守護星是金星，如果是男生，金星會影響欣賞異性的類型，如果是女生，那金星會影響你用何種方式來吸引異性，而它更會影響你的審美觀，所以你會發現天秤座的人無論是從氣質，還是外貌，學識上看，都是非常優秀，很吸引人！不僅如此，天秤女溫柔知性的性格也是許多男性最為追捧的一點！可能是生在秋季，所以天秤女自己也難免沾染上了秋天溫柔細膩的性格，脾氣好，又善解人意，可謂是許多人心中最完美的對象，因此大部分人對天秤女都是始於顏值，忠於學識和性格，一旦喜歡上了，就再也不想放棄，也不願忘記！

▍2.巨蟹女（6.22-7.22）

巨蟹女應該是中國男性最嚮往的妻子，心思單純，溫順隨和，感情細膩，彷彿是江南水鄉走出來的小女人，讓人只是一眼就想永久沉醉在她的柔情當中！因此巨蟹女總是讓人生出一種想要戀愛的感覺，想要保護她，照顧她，與她共度餘生。巨蟹女都太乖巧了，就像是一個沒有任何殺傷力的小動物，讓人很難防備，總是不由自主地就生出了一種憐惜感和保護欲，所以即使不太活躍，她們在異性圈中也是非常受歡迎，看到了巨蟹女，就彷彿看到了家一般，安定又溫暖，是每個人心裡最嚮往的港灣。不僅如此，最讓男人上癮的還是巨蟹女在溫柔下小小的俏皮，就像小女孩的任性，非常可愛，給以往平靜的生活增添了不少情趣，讓人忍不住在這種歲月靜好的時光裡慢慢沉醉，畢竟比起感天動地的愛情來說，這種細水流長的感情才最讓人留戀。巨蟹女的愛是包容又堅定的一輩子，雖然慢熱，但愛上之後就會毫無保留地表現出最真實的自己，用盡全力地愛著對方。而這種真情，讓人想不上癮都難！

▍3.雙魚女（2.19-3.20）

世界上的美分兩種，一種美，特別妖艷，特別狂野，即使它離你很遠，你也會被那道刺目的光芒所震懾。不過，它雖然讓人陶醉，但還是會讓人覺得疲憊。還有一種美，如清水出芙蓉，天然去雕飾，雖然第一眼看上去並沒有那麼吸引人，卻越來越讓人覺得有味。雙魚女的美，無疑就是後者，許多時候她們不是女神，而是需要你去多多愛護和關心的鄰家女孩。活潑、真實、善良，讓人不由自主生出一種親近感，面對她們時總是沒有任何壓力。但不可否認的是，雙魚女就像是一個不食人間煙火的小仙女，心懷浪漫幻想，對每個人都保持著自己純真的一面，所以她們很容易遇見渣男，總是被騙，畢竟這樣迷糊又不帶任何威脅的小羊總會吸引到一些大灰狼的目光，因此雙魚女在異性中的人氣非常高。再加上雙魚女很會拿捏男人的心思，會在恰當的時候和場合撒嬌，簡直是直男們最愛的小女人，一旦注意到就會上癮！

▍4.雙子女（5.21-6.21）

雙子女可謂是一個極具異國風情魅力的女生，聰明、積極、適應力極強，所以她們無論在哪都會非常受歡迎，畢竟沒有誰能抗拒一個年輕又有活力小女孩的親近，她不僅將你生活變得更有意義，還使你的心態也變得年輕了起來，感染力非常強。所以與雙子女在一起可謂是其樂無窮，不僅讓自己的生活變得多姿多彩，還讓你對兩人的未來有了更多的期待！不僅如此，雙子女隨心所欲的性格也很難帶給你太大的壓力和束縛，即使是結婚了，也會讓你一直處於放鬆悠閒的狀態中，不因家庭失去了自我，永遠保持著自己的個性，雙子很會看透人心，古靈精怪的她們總是出其不意，讓人防不勝防，在不經意間就被她們攻下，以至於越發沉醉其中！

▍5.天蠍女（10.24-11.22）

如果說天秤女是女神，那天蠍女就是12星座中的女妖精了！神秘，魅惑，又自帶個性的天蠍女在異性圈中彷彿是冰冷的雪山，讓人嚮往，卻又很難親近。正所謂「得不到的永遠是最好的」，如果說天秤女成了他們的白月光，那天蠍女就成了男人心中最難以抹去的硃砂痣，因為沒有擁有過，所以才會一直在意，即使多年過去了，也很難忘懷。當然，除了外貌之外，天蠍女對情感的執著也是非常讓人動容，當她們愛上了某個人的時候，就會全心全意地付出，不管需要多大的代價都在所不惜，只要能夠陪伴在對方左右，能被對方所愛做什麼都願意。所以與她們談戀愛注定是瘋狂的，而經歷過如此瘋狂的戀愛怎麼可能不上癮呢？

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

(中時新聞網)