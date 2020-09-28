【回憶殺】68歲資深女星陸一嬋，五官深邃、身材惹火，一顰一笑都流露萬種風情，1981年主演《女王蜂》等女性復仇電影，白襯衫遭扯至腹部，露出胸前的女王蜂印記，迷倒眾多四、五年級生，因此走紅大街小巷，成為紅極一時的豔星。不過，個性敢愛敢恨的她，擁有兩段不幸福的婚姻，甚至被前夫家暴鬧上新聞版面。

陸一嬋曾演過《嚇死鬼》、《女性復仇》、《瘋狂少女營》等影視作品，外型冷豔、作風大膽豪放，在民風相對保守的年代，很快地吸引觀眾的注意，而她拍攝《女王蜂》的復仇女神形象深植人心，和陸小芬及楊惠姍並稱「二陸一楊」，事業運叱吒風雲。

但是，陸一嬋的感情路卻走得很坎坷，她曾與華視演員葉飛有一段短命婚，21歲就離婚，後來她把重心放在拍戲，星運正紅時，與竹聯幫孝堂堂主花繼忠傳出曖昧情，捲入掃黑項目，遭連累被電視台列黑名單，重挫演藝事業；單身22年後，她自認年紀和智慧已經足夠再面對婚姻，43歲梅開二度小七歲的印刷廠老闆王文芳，新婚時發現老公有負債，還拿出積蓄幫忙還債，未料王文芳的事業逐漸步入正軌，非但沒有感謝她，還開始花天酒地，與女祕書、舞廳小姐等發生婚外情，只要陸一嬋向前質問，就會遭到痛毆，為了不讓家醜外揚，她隱忍多年，被打傷也不敢用健保卡、自費就醫，直到2009年不堪長期外遇與家暴，陸一嬋心死選擇聲請保護令，並訴請離婚，隔年板橋地院認定王文芳有習慣性家暴，終於判准兩人離婚，不過，得支付前夫部分的財產才能脫身。

陸一嬋形象美艷，現已經退出影壇。

恢復單身的陸一嬋，自認不需要男人，全心全意經營印刷廠。

(中時新聞網)