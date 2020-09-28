最近一周台股幾乎天天下跌，特別是9/24當天大盤重挫319點，連帶地已經跌破季線，且非常接近8/20當天下影線低點12144。極短線從13021跌到12264共跌757點，也該醞釀反彈契機，首先就台股我們離季線已超過300點，日經指數還沒破季線，南韓股市剛破季線，就連美股也離季線不遠，所以我認為短線其實已經不用殺低，12144支撐不弱，一切靜待反彈去做該有的調整。

然後必須正視月線已經下彎的事實，很簡單的道理，破月線代表這一個月以來所有買股票的平均成本就是在月線，跌破月線代表股票套牢，但因為季線趨勢還往上，代表大盤仍有機會先回到季線附近約12577，但月線附近約12700就是個嚴重的套牢壓力，所以預計未來兩周指數應會在12144-12700區間震盪整理。投資人宜把握機會先降低持股至5成以下，雖然我認為在美股大選前一個月，川普應不至於會讓美股大跌，但到10月中旬以後，股市震盪就會開始加劇，畢竟目前川普民調有逐漸追上拜登的趨勢，美國大選情勢相當緊繃，也會影響股市，所以這段時間到10月中前，建議當然持股不殺低，但反彈至每個重要關鍵位置，有必要適時降低持股，以保不確定風險之發生，另外操作週期可以變短，畢竟股市變化相當快速，投資人最好能隨時加以因應。

且近期漲停股票都是在50元以下比較名不見經傳的股票，特別是DR股前一陣子大漲，他們的溢價早就超過1倍，有的甚至到5倍之多，講難聽一點，DR就是因為特殊籌碼炒作才大漲，一旦籌碼抽離，股票崩跌速度也會很快，投資人不得不防。而且低價股當道（特別是票面值以下的），都是股市末升段時候的徵兆，因為所有股票已經漲了一輪，最後才輪到這些低價小鬼股做最後衝刺，所以投資必須瞭解到若最近沒有明顯主流出現，建議股票開始減碼經營，以避風險。

另外時序已慢慢接近秋天，又是新冠肺炎好發時期，以英國為例，近期新冠肺炎病例暴增，不排除再封城，這是接下來除了美國大選之外必須留意的議題。因此本周建議將資金轉往防禦型股票和生技股，其分述如下:

•松翰(5471):受惠疫情帶動耳溫槍應用MCU從第二季爆發，Q2單季獲利1.98元，且8月單月營收再破5億，單月獲利0.63元，下半年來自影像控制IC和光學辨識晶片出貨暢旺，第三季營收將可維持高檔水準。

•台康生技(6589):今年前8月接獲代工訂單已逾去年全年，與Sandoz簽約的簽約金和里程金，明年起也會開始入帳。且也將先整取國外疫苗訂單生產，具未來實質題材。

•永昕(4726): 自去年轉型為專注於生物藥品委託開發暨製造服務（CDMO）的一站式服務平台，今年第2季在授權金認列挹注下，營收新台幣2.69億元，年增134.04%，創下單季營收新高紀錄，每股盈餘0.62元，首度轉虧為盈。台灣新案部分也包含與國光生技簽訂武漢肺炎疫苗生產合約。

（本文作者為中華財經台分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)