美國著名政治學家約翰．米爾斯海默(John J. Mearsheimer)11年前曾預測，中國大陸的崛起將導致美中之間的衝突。他在近日接受德媒訪時強調，大陸認為20年後才是展開與美國對抗較好的時機，但現實環境與鄰國反應推動美中提早對抗。自川普執政以來，美中在東海、台灣、南海開戰的可能性比當年美蘇冷戰時期要高得多，要解決這種局面目前還看不到出路。

鑽研大國政治競逐與戰爭的知名美國政治學家米爾斯海默在接受《德國之聲》專訪時分析美中進行大國競爭時指出，從中國大陸的角度看，現在最好不要與美國有任何嚴峻交鋒，20年後才是更好的時機。但有兩個因素正推動美中提早對抗：一是大陸實力增強，外交上必然會更具侵略性；二是大陸的鄰國與美國的反制。

他說，許多人會指責習近平，但這與他的個性或利益沒有太大關聯，他接手的大陸比90年代時更強大，更能耀武揚威。2011年美國「再平衡策略」是出於鄰國的反應而制衡大陸，歐巴馬時期美國沒有太多作為，但川普上任後開始雄心勃勃的遏制政策，而且絕不止遏制這麼簡單。美國打壓大陸經濟，瞄準其科技業，關鍵在於「美國不容忍平起平坐的競爭者」。有人認為40年後美國便無法阻止大陸坐大，但這可能不是最終結果，有理由相信美國在可預見的未來裡就能遏制大陸。

米爾斯海默說，從最基本的層面看，美中目前的情況與冷戰有相似之處，都是有一個國家意圖支配世界的一個地區。美國主導西半球，而如今大陸毫無疑問有意支配亞洲。不過美中對抗與冷戰也存在根本上的差異，最初的冷戰發生在第二次大戰後，而且圍繞著德國問題，但亞洲並沒有這樣的情況。美中潛在衝突的關鍵點是南海、東海和台灣，但冷戰時期潛在衝突點在中歐，這是重要的差異。另一個重要的差異是蘇聯是共產主義，經濟效益不高，中國大陸是一個完全不同的對手，它人口是美國的4倍多，有充滿活力的資本主義經濟，所以美國最終要對抗的可能是一個比它更龐大的國家。

米爾斯海默表示，現在對於美中爆發戰爭的可能性更悲觀了一點。原本認為兩國之間會存在激烈但安全的競賽。但近幾年裡，特別是自川普執政以來，戰爭的可能性更高，亞洲的地緣政治對於戰爭爆發的可能性產生非常關鍵的作用。

他說，冷戰期間，美蘇注意力集中在中歐，雙方若開戰將導致第三次世界大戰，甚至動用核武，這幾乎不可能發生。但東亞的地緣狀況很不同，潛在的衝突點包括南海、台灣和東海。其中南海的戰爭最容易發生，戰事可能是有限度的，但比冷戰時中歐發生戰爭的可能性更大，這很容易想像，而且非常令人擔憂。

在這種根本的兩難狀況中，米爾斯海默強調：「我看不到出路，這也是我將2011年的著作命名為《大國政治的悲劇》的原因，這正是國際關係的悲劇性。

(中時新聞網)