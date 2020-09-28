當湖人確定以4勝1敗戰績淘汰金塊挺進總冠軍賽，「小皇帝」詹姆斯坐在地上沉思畫面令人難忘，問他到底在想什麼？詹皇回答，「首先在一輪艱辛的系列戰後，我在重新調整自己呼吸，金塊是我在季後賽遇過執教水平最高的球隊之一。」

「他們也是我最尊敬的對手之一，當然你們也很清楚我多喜愛金塊總教練麥克馬龍，他是不可思議的，也是那支球隊如此強大的主因，」詹姆斯說，「我也想到了我的一些隊友，這將是他們的首次總冠軍賽之旅，特別是安東尼戴維斯。」

詹姆斯強調，這就是他想成為安東尼戴維斯隊友的理由之一，畢竟他很想讓安東尼戴維斯見識到從未見過的事情，「能夠帶他達成突破，對我的意義非凡，然後我開始想到了我們下一個對手，我有些時刻想到塞爾提克，也有時想到了熱火。」

「我想到無論誰是我們總冠軍賽的對手，比賽將會多麼具有挑戰性，」詹姆斯說，「最後我也想到自己的歷程，我的腦袋當中充滿各式各樣想法，剛好那些慶祝我們拿下西區冠軍的彩帶飄落到我的肩膀，我希望這是一次很棒的場景描述！」

(中時 )