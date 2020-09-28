只能說這次金塊再會上演季後賽系列戰1比3逆轉戲碼，碰上「小皇帝」詹姆斯就沒輒了！根據過往歷史統計，詹皇在季後賽生涯15次取得3勝1敗聽牌優勢的系列戰，結果全都順利晉級，更誇張的是，他所效力的球隊也從未被拖入搶7大戰。

在詹姆斯這15次季後賽生涯取得3比1聽牌的系列戰中，其中12次詹皇最後領軍4比1直接拿下系列戰勝利，只有3次被對手拖到G6，最後才以4比2晉級，分別是在2007年次輪騎士對籃網、2008年首輪騎士對巫師、2014年東決熱火對溜馬。

27日這場西區冠軍賽G6，也是詹姆斯本季第2次上場時間超過40分鐘，他打了40分01秒，第1次在首輪G1，當時打了41分03秒，不過詹皇今年季後賽平均上場35.0分鐘，創下生涯新低紀錄，原本紀錄是2013-14年球季的38.2分鐘。

到底自己如何維持巔峰狀態？詹姆斯說：「首先我一直照顧好身體，好讓我為了隊友出賽，然後盡量獲取最多的睡眠，沒有比睡眠更好的恢復手段，我也從未欺騙過球賽，我投入很多訓練打磨球技，當然還有那麼多的優秀隊友與教練支持！」

(中時 )