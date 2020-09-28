大陸文化和旅遊部27日在北京召開2020年第3季例行新聞發佈會，旅遊市場借助跨省遊和省內遊同步發力，截至9月中旬，全大陸旅行社復業率已達75.72％，團隊遊業務已恢復至去年同期40％左右；星級飯店業務也加快恢復，恢復經營9421家，復業率達91％，今年第3季全大陸A級旅遊景區接待遊客人數達到去年同期約7成。

根據新華網報導，截至目前，大陸280家5A級旅遊景區中已有264家實施分時預約制度，「預約旅遊、錯峰旅遊」成為景區加強管理、提升遊客體驗、推進高品質發展的重要指引。

此外，針對即將到來的大陸十一國慶與中秋長假，大陸文旅部將派出6個工作組，對各地疫情防控、安全生產和市場秩序等情況展開暗訪評估，對發現的問題及時督促整改；同時還將運用大數據、雲端服務等科技手段對線上旅遊企業和旅行社營運狀況進行動態監測。

而文化市場方面，從5月恢復演出審批以來，各級文旅部門已累計審批營業性演出1萬1638批次，為去年同期的77.43％。

(旺報 )