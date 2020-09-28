中國REITs論壇2020年會27日在上海拉開序幕。中國REITs論壇2020年會主席、國務院參事、北京大學光華管理學院特聘教授徐憲平在致詞中指出，大陸標準的公募REITs產品潛在規模應在5至14兆元（人民幣，下同），並可以撬動3倍約15至42兆元的投資規模。

徐憲平引述光華學院研究表明，大陸基礎設施存量資產的投資額超過130兆元。如果上交所發行基礎設施REITs產品，基於成熟市場的現狀約4％資產可REITs化，則市場規模將占目前上交所股票市值10％左右，約為目前美國REITs市場規模的50％以上。

據《證券時報》引述徐憲平指出，推進基礎設施REITs試點，是深化金融供給側結構性改革、增強資本市場服務實體經濟能力的重要舉措，是盤活存量資產帶動增量投資、暢通經濟內迴圈的有效途徑，是大陸基礎設施領域投融資體制改革創新的標誌性事件。

據介紹，REITs作為不動產投資信託基金，在全球42個國家和地區的總市值已超過2兆美元，並成為了股票、債券及衍生品之外的第四大類資產配置產品。

不僅如此，推動基礎設施REITs市場發展，發揮上海證券交易所的特殊優勢，對於進一步提升上海國際金融中心地位、帶動長三角REITs市場一體化發展均有著重要意義。

(旺報 )