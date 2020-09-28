「2020滑水同玩節」利用14座大型水陸設施，以及16項主題活動，打造前所未有的水陸樂園。（主辦單位提供）

「2020滑水同玩節」近日試營運，搶攻中秋雙十商機。（主辦單位提供）

民眾與羊群互動。（主辦單位提供）

抓住夏天尾巴！宜蘭武荖坑風景區「2020滑水同玩節」，近日開始試營運，開放宜蘭縣民免費入場，大批宜蘭鄉親肆意戲水、和可愛羊咩咩互動，搶共中秋、雙十連假。其中，最高的「天空滑水道」，從巨大氣墊滑水道高速溜下，刺激度破表。

高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，全台因新冠肺炎疫情都被悶壞了！他希望南部民眾能多多北上旅遊消費，帶動全台產業循環經濟。

宜蘭縣前副議長林棋山表示，很高興主辦單位特地在宜蘭舉辦滑水同玩活動，武荖坑擁有最清澈的水源，最讓人舒暢的綠意，歡迎全省各地民眾一起來現場好好享受。

戲水設施琳瑯滿目，充氣的滑梯上灌入宜蘭的優質好水，成為一座座天然的沁涼滑水道。從巨大氣墊滑水道高速溜下，刺激度破表! 這個高10公尺、長40公尺的氣墊滑水道，不但吸睛，讓人一見驚嘆，挑戰遊客們的膽量。

不少鄉親還聚集在直徑26米、51個成人才能圍繞的「巨無霸水池」章魚水滑梯、海豚滑梯、上百人可一起玩水槍水球的各種戲水設施中玩水打鬧，大呼清涼有勁。

有鄉親表示，只有半天根本不夠，中秋、雙十連假還要再來玩一整天，除了玩水，還要去餵羊咩咩吃草，體驗擠奶活動等，還有鄉親決定中秋烤肉就移到滑水同玩節現場的武荖坑，全家老少都能一起玩，太有趣了。

「2020滑水同玩節」利用14座大型水陸設施，以及16項主題活動，打造前所未有的水陸樂園，包括巨無霸大水池、高空滑水、手划船、步行球、滑水道等，還有可愛的羊咩咩牧草餵食、限定版擠奶體驗等活動，再結合武荖坑風景區溯溪、露營烤肉、等，是連假期間適合全家親子同樂的好去處。

「2020滑水同玩節WaterLand」，最豐富的水陸雙遊、親子同樂，僅在中秋、雙十假期限定（9／27、10／1~4、10／9~11），門票可上KKTIX、年代售票與KKDAY、現場購買。

(中時 )