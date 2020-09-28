桃園有1名人夫因與妻子婚後相處不合，外加上妻子經常吵著要自我結束生命，讓人夫幾乎每天飽受精神摧殘，人夫因此向自己的女性好友訴苦聊天，原本這名女性友人只想以男閨蜜想法來為人夫進行開導，不料交談甚歡，又是相約在摩鐵房內，人事地物皆符合的情況下，兩人自然發生了性關係。人夫認為與小3進行活塞運動時候感受甚好，兩人的對話也極為露骨，像是「這樣都不會冷了！有運動有差」、「握緊緊不讓它出來」、「不過男生很吃虧耶，就1次而已」等等。然而潑辣的妻子還知道丈夫的偷吃情節，憤怒的提出告訴，全案判處小3須支付18萬的賠償金給人妻。

這名桃園人夫因經常被妻子鬧的精神衰弱，人夫因此找向自己的女性朋友訴苦。這位女性認為人夫就像自己的男閨蜜一樣，為了給他更好的隱私與交談空間，兩人立即到摩鐵房內進行談話，不料兩人相談甚歡，且在房內氣氛良好的情況下，兩人因此發生了性關係。

魚水之歡進行的過程中，人夫不時對著女性友人說，「這樣都不會冷了！有運動有差」、「握緊緊不讓它出來」、「不過男生很吃虧耶，就1次而已」、「可以綁橡皮筋啊」、「不要給它出來」等等露骨話語，然而紙包不住火，人夫的妻子最終仍是知道兩人的偷吃情節，立即提出告訴。

妻子表示，自己與丈夫已有7年之久，並為他生下了1名女兒，認為丈夫的女性友人為何還要誘惑自己的丈夫呢？甚至還共赴摩鐵開房間，進行鬼哭神嚎的床上運動，讓自己感到非常傷心；然而，女性友人則反駁，自己和人夫是多年好友，互相分享生活吐吐口水沒有什麼不對啊！再加上自己剛生完小孩，不可能會與人夫進行任何床上運動。

法院審理時，法官針對人妻所提出的行車紀錄器錄音認為，兩人絕對有去過摩鐵，因為錄音檔可以清楚聽到兩人先前的對話，「不是說要找別家」、「啊別家那個，我不順啊。」；甚至還有結束後的用語，「這樣出來都不會冷耶」、「有運動有差」、「不過男生很吃虧耶，就1次而已」、「就不要給它出來啊！」阿義回稱，「不要給它出來，有什麼樂趣」、「那不就等於是沒有做嗎」、「就下面把它握緊緊，不讓它射」，佑佑也回，「可以綁橡皮筋啊」等用語，因此採信人妻說法，並且兩人也不是朋友關係，全案判定這名女性友人需支付18萬賠償金。

(中時新聞網)