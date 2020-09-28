凌晨03：31宜蘭近海規模3.6地震 最大震度3級 04:332020/09/28 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晨3時31分宜蘭近海規模3.6地震，最大震度3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！據中央氣象局最新資訊，今（28日）晨3時31分發生芮氏規模3.6地震。 地震深度17.2公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方35.9公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 (中時新聞網) #宜蘭 #地震 #公里 #03 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 楊麗花投資56年老店 青葉宣布歇業！10／25最後一天 - 生活 兩岸若真開戰台灣人躲哪最安全 網曝地點：這裡被打全球都GG - 生活 騎GOGORO立中柱不慎摔車 維修帳單曝光 網一看嚇：這誰敢買 - 生活 「大雞腿1支60元」客人嫌貴秒變臉 老闆一句話網狂讚 - 生活 颱風過中秋！鯨魚今生成 低溫18.9度「濕涼再兩天」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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