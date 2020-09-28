地牛翻身！據中央氣象局最新資訊，今（28日）晨3時31分發生芮氏規模3.6地震。

地震深度17.2公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方35.9公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

(中時新聞網)

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