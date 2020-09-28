東北風影響及華南雲雨區東移，今（28）日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方及落石。氣象局今早也針對台北市、新北市、基隆市發布大雨特報

今２８日東北風影響及華南雲雨區東移，台中以北及東北部天氣稍涼；台灣北部及東北部地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明日東北風稍減弱，氣溫稍回升，台灣北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

輕度颱風「鯨魚」移動方向朝西北方向前進，由於距離遙遠，根據路徑潛勢預報未來將朝北轉彎，因此對台灣無影響。

中秋連假天氣，周三（30日）到中秋節期間會再有一道東北風增強，降雨區域以迎風面的北部及東半部為主，不過水氣不會像這一兩天那麼多，雨勢也相對趨緩。

(中時新聞網)