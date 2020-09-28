【1】王毅下月訪日 可望會晤菅義偉

日本媒體報導，大陸外交部長王毅最快10月初訪問日本，和日本外相茂木敏充，以及首相菅義偉會面。路透社引述消息人士指，王毅與菅義偉很可能會加強中日的經濟聯繫。

【2】蘇澳漁船 釣島海域遭日艦衝撞

宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船「新凌波236號」27日下午，在釣魚台西方約12浬處作業時，遭日本海上保安廳巡邏艦「KURIMA」（PS32）驅離，驅離過程擦撞「新」船船艏，造成「新」船右舷裂損，緊急向漁業電台求援後，還一度失聯，所幸最終人船未遭日方扣押，船上連同陳姓船長共7人均安，預計今天上午9時返抵宜蘭。而日船此舉，是近年來對我方漁船最嚴重的衝突事件！

【3】大林蒲遷村優化 589億預算不夠

大林蒲遷村案，高雄市長陳其邁27日親自與居民溝通，祭出三大承諾，包括保障居住生活、財產、社會權，在取得居民共識後，才將計畫報行政院；他允諾遷村範圍再納入鳳鳴里17鄰、畸零地地主可「加價購」成本價土地。遷村條件優化，589億總預算恐不夠花，將再向中央討錢。

【4】分散能源採購風險 燃氣計畫漏氣

十多年前一場颱風，波及國內天然氣供給，時任台電董事長的林文淵因無預警停電去職，如今政府大力推動非核、減煤，燃氣機組占比大增，經濟部長王美花今赴立院報告中表示，為確保天然氣供應，提升能源安全，將持續推動分散氣源採購，並拉長安全存量法定天數。只是在天然氣第三、第四接收站持續因環評原地踏步下，一切恐成空談。

【5】氣候聯盟將6都列China 外交部抗議

「全球氣候與能源市長聯盟」將台灣6都在內共10個城市列在「China」中國之下，6都市長昨天發表共同聲明，要求更正否則不排除退出。外交部也表示嚴正抗議，並已要求更正。行政院長蘇貞昌強調，中國在世界各地都希望把台灣做成它的一部分，「這跟事實不符合」。

(中時新聞網)