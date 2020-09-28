外型挺拔帥氣、散發一身熟男魅力的路斯明，2016年承認已結婚生子後，升格為愛妻愛家的「天菜老爸」。本刊近日捕獲野生路斯明，只見他把身材練得更壯，臉上還悄悄長出嘴邊肉，但絲毫不減帥氣；當天他出門接兩個孩子下課，牽著一雙兒女散步回家的畫面格外溫馨。

九月四日下午五點，路斯明走到住家附近的捷運站旁，時而滑手機、時而雙手環胸，貌似在等人。四十三歲的路斯明，當天身穿背心配五分短褲和運動鞋，休閒親民的穿搭，一不小心就可能從型男變阿伯，好在他有顏值及身材優勢，精實臂肌加上眉頭深鎖的憂鬱表情，依然MAN味滿分。

路斯明牽著剛下課的兒女散步，女兒向他說掰掰先行回家，他則轉進自助餐店買飯。（圖／本刊攝影組）

因為熱衷運動及健身，路斯明始終保持極佳身材，但不知道是否疫情期間吃得太好，嘴邊肉顯得有些搶戲。幾分鐘後，一輛遊覽車抵達，隨後有兩名學生下車，直奔路斯明身邊，原來是路斯明的一雙兒女。

本刊記者觀察，路斯明的兒子約十二歲、女兒約十歲，兩個孩子黏在爸爸身旁，看得出親子關係非常好。路斯明一路緊緊牽著女兒的手，偶爾也會牽牽兒子；回到住處附近時，女兒揮手向爸爸道別，路斯明接著走進一旁的自助餐餐廳，兩個孩子則自行走路回家。

戲外是好老公好爸爸的路斯明，在《前男友不是人》中變身恐怖情人，與楊丞琳愛到身心俱疲。

(中時新聞網)