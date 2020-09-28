二○一六年，路斯明被媒體披露藏婚八年，一家四口因此見光，由於他出道以來保持零緋聞，加上剛出道就坦承有對象，粉絲並未對他瞞婚一事有太大反彈，更讓他收穫「愛家好男人」封號。從路斯明的IG可發現，因疫情停工的期間，他過得似乎比工作時還充實，不是上健身房運動，就是忙著記錄親子時光。

路斯明的兒子熱衷籃球，體格比同齡的孩子壯碩些，路斯明除了不時陪兒子到處練球，兒子參加球賽，他還會在場邊當起專屬攝影師；同樣喜愛戶外運動的女兒，曬出一身小麥肌，常跟著路斯明一起玩橄欖球、溜滑板、做水上運動，看得出路斯明很會帶小孩找樂子。

路斯明和老婆Tammi的愛情故事，可是十分浪漫。高中就相識的兩人，是彼此的初戀，這段感情一談就是一輩子；雖然沒有太多的戀愛經驗，有些人可能覺得乏味，但路斯明認為，一路參與彼此的成長，見到對方比年少時胖了些、紋路和斑點多了些，也是一種幸福。

從路斯明的IG中，可發現一雙兒女都和他一樣好動，兒子愛打籃球，女兒的滑板技術相當不錯。（圖／翻攝路斯明IG）

(中時新聞網)