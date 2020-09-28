灰狼隊射手馬利克比斯利(Malik Beasley)鬧了一點小麻煩，他於美國時間周日遭到警察逮捕，被關押在明尼蘇達州亨內平的看守所。比斯利面臨持槍、持有管制藥品(麻藥)、收受贓物等重罪起訴，不過他後來被釋放了。灰狼隊聲明：「我們已得知比斯利的狀況，正在了解相關資訊。」

美媒ESPN轉述案發當時，比斯利在Plymouth的住處前有人報警，原因是有人開車停在他屋前，然後有人從屋裡拿槍走出來，敲打車窗並用槍指著車內的人，喝令他們離去。當時屋裡不只比斯利一人，警方以搜索令進屋發現槍枝與大麻，其中有些是贓物。

比斯利今年23歲，前幾季效力金塊時只是小角色，場均7.4分。今年2月初他被轉賣到灰狼之後成為主力球員，14戰繳出場均20.7分、5.1籃板、投籃命中率47%、三分球命中率42.6%的威猛數據。他年薪273萬美元，目前是受限制的自由球員。

灰狼因戰績差無法加入NBA復賽，比斯利有參與球隊的3周自主訓練營，但是上周他沒有現身。現在搞不清比斯利是什麼狀況，美媒《The Athletic》報導警方過去多次接獲他投訴說有人私闖他的住所。※中時新聞網提醒您：遠離毒品、吸毒害人害己。

(中時新聞網)