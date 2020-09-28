中秋將至，許多人開始準備烤肉的食材，一名網友分享，曾去西班牙留學的姪女近日在聊天群組中列出一排烤肉清單，其中竞出現「鵝阿」和「蛤罵」等詭異食材，讓原PO直呼，這要怎麼烤啦！貼文曝光後，立刻引發網友討論，「蚵仔：你才鵝啊！你全家都鵝啊」。

網友在臉書社團「爆怨公社」上分享，去西班牙當交換生回來的姪女，在聊天群組中PO出一組「烤肉清單」，包括五花肉、香腸、雞翅、吐司等常見的食材，其中卻出現「鵝阿、蛤罵」等字眼，讓原PO喊「這要怎麼烤啦！」

該名網友的姪女應該是想用「台語發音」來表達自己的意見，不過，她打出來的文字乍看真的會讓人誤會，因此原PO也忍不住笑說，難道現在年輕人打字都這麼懶惰嗎？但感覺也挺可愛的！

貼文一出，就引發網友討論，「蚵仔...說真的鵝也能拿來烤啊！」、「蛤罵 我看成阿嬤」、「鵝啊可能是要會跑的那種」、「以前都說我要喝貝殼湯，我媽竟然還懂」、「蚵仔：你才鵝啊！你全家都鵝啊」、「麻煩幫我換個姪女，比較不餓的那種」。

另也有許多網友認為「姪女超接地氣的」，「台語唸腳白筍無誤！」、「咖北順（筊白筍的台語發音）也是可以」、「真的很多東西台語講習慣了，會忘記國語怎麼說餒」、「是啦台語沒有文字所以ok」、「鵝啊、蛤罵。很好懂！清楚明暸」。

(中時新聞網)