台灣健保舉世聞名，卻也隱藏潛在危機，衛福部長陳時中念茲在茲的「調漲健保費」政策，在民意龐大壓力下，至今未有具體進展。醫師蘇一峰在臉書PO文，呼籲政府調漲保費，因他親身經歷一婦人住院一個月，病況已穩定，家屬卻不願帶她回家，理由是「中秋節市場生意好，沒空帶媽媽回去」。

蘇一峰指出，該個案失智、因肺炎住院，治療一個月後恢復穩定，他跟病患兒子說「你媽媽可以回家了」，不料對方竟回「我們全家在市場賣東西，最近中秋節生意很好、很忙，沒空來帶我媽。」

「健保全民這樣用，當然會破產」，蘇一峰直言，此案例完全反映健保設定的不合理處，做生意的民眾繳保費有限，漲保費最不受影響，「是我也把失智家人擺在醫院養，因為國家制度鼓勵我這樣做。」

蘇一峰說，他經歷過更扯的是，告訴家屬住院轉自費後，家屬不服打電話到健保署，健保署人員告訴家屬：「健保都有出錢喔！不能轉自費」；也有很多人投訴院長信箱，或找民代關說。

網友認為，部分民眾觀念錯誤，以為有繳保費就可以濫用健保，忽略最需要醫療資源的重症病患，一旦健保倒閉，受害的還是全台灣人。更有網友說，其實醫院不太乾淨，「真搞不懂為什麼有人喜歡住院，住久了對身體不好」。

(中時新聞網)