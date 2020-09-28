臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

衛福部長陳時中日前表示，我國已與COVAX（COVID-19疫苗全球取得機制）簽約，確保台灣能夠優先取得特定疫苗，但被質疑刻意避開大陸製疫苗的作為，恐怕只能拿到百萬劑的疫苗，只能滿足約一成的國人需求。網友呼籲陳，凡事最好別把話說太滿，以免到時狀況危急直喊救命，還可能要跪求人家賣疫苗來。

針對疫苗爭議，陳時中昨日（27）強調，不用陸製疫苗是因為過去本來就對大陸地區的血液製劑與疫苗禁止輸入，並非這次疫情才規定，同時會密切與冷鏈廠商密切聯繫，確保能取得來自歐美的超高科技疫苗。

前衛生署長楊志良則指出，我國拒絕陸製疫苗的後果，最後可能造成沒有疫苗可拿的窘境，陳時中今天受訪時也坦言，目前被COVAX列為優先採購的疫苗廠共有九支，其中有四支來自大陸、一支來自俄羅斯，剩下四支分別是來自歐美的疫苗，其中有兩家藥廠的產品，不需要冷鏈技術，國內引進應該沒問題，但另外兩家因保存溫度需要在零下25度以下，確實保存不易，但是國內也會與相關冷鏈的業者保持聯繫，盡力促成。

對於陳時中的政策，有網友直言：「說滿了話！到時別喊救命，跪求人家！」其他網友則紛紛表示：「心中只有意識形態，根本就沒有國家和人民的政府，真是夠了……作秀造神一流，但做事毫無能力可言……」「民進黨人的慣性行為模式，一是抵死不認錯，而是風波過了就當做沒事，不了了之」、「不普篩反正都不會有確診，買不買有差嗎？反正都是出國才確診」、「為了你的意識形態，棄這麼多人的安危於不顧，可恥不？」「不重視人民的生命還要政治操作。對岸的東西都不要直接鎖國好了」。

(中時新聞網)