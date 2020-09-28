外交部長吳釗燮日前接受美國全國公共電台（NPR）專訪時強調，「台美關係近來大有進展，但目前不尋求建立全面外交關係」，這番話引來不少討論。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這話明顯違背台灣主流民意，嚴重傷害台灣人感情，完全不符合中華民國和台灣的重大利益，「動機令人費解」。

美台關係近期突飛猛進！今年5月份，眾院外委會共和黨首席議員麥考爾提出，承認台灣作為一個獨立國家，就是對北京最嚴厲的懲罰。美國在2個月內接連派出衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克訪台，並宣布對台多項軍售。美國眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）16日提出共同決議案，「國會意見」認為，美國應恢復與台灣正式外交關係，並呼籲美國總統摒棄過時的「一中政策」，改承認台灣為獨立國家，並洽簽自由貿易協定。

不過吳釗燮日前在專訪中提及，台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係，但台灣一直希望能和美國進一步加強經濟、貿易、政治，甚至安全關係。

游盈隆對此在臉書表示，吳釗燮以外交部長身份受訪，代表的是蔡英文總統及民進黨政府的立場，但他那番赤裸裸的表白，明顯違背台灣主流民意，嚴重傷害台灣人感情，完全不符合中華民國和台灣的重大利益，動機令人費解。「希望他好好解釋，否則將愧對2360萬善良的台灣人」。

(中時新聞網)