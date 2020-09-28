隨著湖人27日以4比1淘汰金塊挺進總冠軍賽，且在等待東區冠軍賽結果出爐之際，NBA官方推特28日貼出一張「小皇帝」詹姆斯與「一眉哥」安東尼戴維斯一起在奧蘭多隔離園區內騎自行車的照片，詹皇更形容這就是兄弟情的展現。

「你們以前應該都看過電影『爛兄爛弟(Step Brothers)』，對嗎？」詹姆斯在這張照片圖說寫到，「這就是兄弟情，我當然飾演威爾法洛的哥哥角色，我很清楚他有多緊張，當沒人看見的時候，我只是整天待在他身邊瞎鬧，那就是我！」

其實這張看似相當輕鬆的照片，同時宣告著湖人兩大球星傷勢無恙，畢竟先前安東尼戴維斯曾在西區冠軍賽不慎扭傷左腳踝，但他仍然帶傷打完G5，詹姆斯也曾傳出腹股溝痠痛的傷情，隨著兩人可以一起騎車，看起來確實毫無問題。

只是眼尖的球迷看到這張照片，有人不禁開玩笑表示，「安東尼戴維斯是否騎著孩童用的自行車？他的自行車為何看起來那麼小台。」甚至稱讚詹姆斯穿的T恤也太可愛了，不過大部分人都在期待這對「爛兄爛弟」，會在總冠軍賽打出怎樣表現。

(中時 )