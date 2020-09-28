美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）日前訪台，創下國務院官員來訪最高層級，也是繼美國衛生部長阿札爾之後又一高階官員訪台。但原傳出將與經濟部舉辦的台美經貿對話卻突然取消，改為跟相關政府官員「閉門討論」。對此，台灣政治大學國關中心研究員劉復國分析，「一開始台灣政府過度樂觀，美國有所擔心...」。

此次柯拉克之行，先前傳出會舉行「台美經濟與商業對話」，但後來台美雙方都未公布行程詳情；美國國務院更直到柯拉克的飛機都起飛6小時後，約台北時間17日凌晨，才發布本次訪問的訊息，並同時強調，這次柯拉克訪台是要參加前總統李登輝的告別禮拜，並未提及「台美經濟與商業對話」。

據《中評網》報導，劉復國認為，這次美國國務卿次卿的訪問，實質意涵降了很多，因8月美國衛生部長阿札爾訪台比較高調，也算是成功，所以這一次就順勢大力宣傳，但是畢竟是國務院官員，台灣太早釋放出去，讓美國有所擔心。

劉復國分析，美國與中國大陸現在像兩隻牛在鬥，稍微一點變化就會出現難以想像的政治後果，美國方面不希望這次訪台沒有轉圜空間，才會壓到出發前才把訊息釋放出來，而「美方來之前看到台方殷殷期盼，大肆宣揚，這在操作外交上是大忌」。

(中時新聞網)