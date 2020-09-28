大陸的「十一國慶」即將到來，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵等人都會登上官媒《央視》舞台，並且高唱《我的祖國》一曲，引發台灣網友關注。經常評論時事的網紅陳沂，昨也在臉書怒批「要懲處就快點。」
大陸春晚公布「十一國慶」晚會表演的內容，其中多次表態「我是中國人」的台籍藝人歐陽娜娜就在表演名單中，她將在開場和馬龍、任達華、惠英紅等人獻唱《我的祖國》一曲。對此陳沂透過臉書寫下，「歐陽娜娜要去中國國慶晚會唱《我的祖國》，以中國民國藝人身分，宣傳統戰思想，陸委會說若違反兩岸條例相關規定將懲處！」她更直言「要懲處就快點懲處，不要每次都說說而已。」
陳沂也提出相關建議，「譬如可以註銷歐陽娜娜的國籍，讓她理所當然成為堂堂正正的『中國人』，不要像現在這樣偷偷摸摸。」至於張韶涵，陳沂則表示「她本來就是加拿大國籍，無話可說。
針對歐陽娜娜將赴大陸演唱《我的祖國》一事，昨行政院長蘇貞昌受訪時也回應「有些人享受自由民主，享受健保資源，身為公眾人物還去對岸唱不適當的歌，國人自有公評。」而文化部也回應，陸委會也已經展開調查，要查明是否違反兩岸條例的相關規定，文化部指出，若陸委會認定，相關行為涉及文化部的主管事項，文化部也會配合依法處置。
(中時新聞網)
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