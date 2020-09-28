Angels to seek new General Manager for the 2021 season. pic.twitter.com/Jop9YZtr0q — Los Angeles Angels (@Angels) September 27, 2020

大聯盟2020年例行賽結束，洛杉磯天使隊以26勝34敗作收，在美西只贏過墊底的遊騎兵，距離外卡第2席都還有6場勝差，球團28日宣布開除總管艾普勒(Billy Eppler)！艾普勒擔任天使總管5個球季，天使也整整輸了5季，沒有一次勝率達到5成。

球團總裁簡短聲明：「我們感謝比利(艾普勒)過去5年的投入與工作態度，祝福他和他的家人未來一切順利。」艾普勒曾是紐約洋基的助理總管，2015年被天使聘來當總管，他去年又與球團續約，原本應該是明年球季後才到期，但總裁顯然對重建的成果失望。

天使陣容並不差，艾普勒上任之初就從勇士隊換來金牌游擊手西蒙斯(Andrelton Simmons)，任內完成了「神鱒」卓奧特(Mike Trout)的12年天價續約，季外簽下前國民強打阮棟(Anthony Rendon)。3年前也是艾普勒親自遠赴日職觀察，決定簽下「二刀流」大谷翔平。

去年戰績不佳，球季末艾普勒開除了還有合約在身的總教練阿斯瑪斯(Brad Asumus)，改雇用前小熊冠軍教頭麥登(Joe Maddon)。然而戰績仍沒起色，所以這次換的不是總教練而是總管了。麥登與艾普勒關係不錯，「他是我見過最誠實、最直率的人。」

(中時新聞網)